Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сопроводил свой пост о Владимире Зеленском роликом, в котором глава киевского режима прилюдно превращается в свинью и начинает бегать среди гостей официального мероприятия.

В центре видео сначала показан одиноко стоящий на саммите НАТО в Вильнюсе Зеленский. После беспорядочных телодвижений он превращается в животное.

Медведев таким образом отреагировал на критику Зеленского в отношении ЕС, отметив, что не впервые «европейским импотентам плюют в лицо».

Медведев прокомментировал унижение Европы Зеленским

Издание The European Conservative отмечало, что глава киевского режима оскорбил ЕС в Давосе.