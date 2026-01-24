Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с крайне резким комментарием по поводу скандальной речи Владимира Зеленского в Давосе в которой он в прямом смысле унижал Европу. По мнению российского политика, выходка Зеленского в адрес европейских союзников свидетельствует о полной утрате субъектности и достоинства странами Евросоюза, которые оказались под двойным давлением.

© Московский Комсомолец

На своей странице в социальной сети X Медведев охарактеризовал ситуацию как закономерный итог политики уступок.

«Разнос, который европейцы получили в Давосе от неблагодарной нарко-свиньи, назвавшей их слабыми и скупыми, должен был закончиться поркой», — констатировал он.

По словам политика, европейские лидеры фактически утратили право на самостоятельный голос в мировой политике.

Медведев подчеркнул, что текущее положение дел является следствием зависимости Европы от внешних игроков.

СМИ: саммит в Давосе стал провалом для Зеленского

«Это не первый раз, когда импотентам из ЕС плюют в лицо — сначала их американские хозяева, а теперь их отсталый пасынок», — резюмировал зампред Совбеза.

Ранее британское издание Unherd отметило, что глава киевского режима намеренно выбрал Европу на роль «козла отпущения» за военные неудачи, открыто высмеяв неспособность Старого Света к самозащите.