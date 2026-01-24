В МИД России рассказали о невыполненном обещании США

Соединенные Штаты Америки все еще не выполнили обещание освободить двух российских моряков с захваченного танкера Marinera. Об этом в интервью РФ Сергей Рябков.

«Мы до сих пор не имеем ясности, когда же наконец американская сторона выполнит данное ей — причем на самом высоком уровне — обещание отпустить российских граждан из состава экипажа задержанного американцами танкера "Маринера"», — указал он.

9 января официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан из состава экипажа танкера Marinera.

Однако позднее она сообщила, что Россия разочарована, что решение Трампа об освобождении российских моряков с танкера Marinera не было осуществлено.