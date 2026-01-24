По его словам, ВСУ сегодня реализовали серию умышленных атак на российские регионы. Посол по особым поручениям МИДа по вопросам преступлений киевского режима обратил внимание на артиллерийский удар по зданию поликлиники в Каховке.

«Это ещё одна атака по медикам в Херсонской области. Очень похоже на серию умышленных провокаций, реализуемых киевским режимом в период переговоров. У Владимира Зеленского слова сильно отличаются от дел», — подчеркнул Родион Мирошник.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что подразделения ВСУ нанесли удар по санитарному автомобилю, следовавшему к тяжёлому пациенту на территории региона. По его словам, в машине находились три медика, которые после атаки перестали выходить на связь. Впоследствии Сальдо уточнил, что весь состав бригады медицинского автомобиля погиб. Мирошник назвал этот случай военным преступлением.