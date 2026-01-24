Мирошник обвинил Киев в провокациях на фоне переговоров в Абу-Даби
По его словам, ВСУ сегодня реализовали серию умышленных атак на российские регионы. Посол по особым поручениям МИДа по вопросам преступлений киевского режима обратил внимание на артиллерийский удар по зданию поликлиники в Каховке.
«Это ещё одна атака по медикам в Херсонской области. Очень похоже на серию умышленных провокаций, реализуемых киевским режимом в период переговоров. У Владимира Зеленского слова сильно отличаются от дел», — подчеркнул Родион Мирошник.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что подразделения ВСУ нанесли удар по санитарному автомобилю, следовавшему к тяжёлому пациенту на территории региона. По его словам, в машине находились три медика, которые после атаки перестали выходить на связь. Впоследствии Сальдо уточнил, что весь состав бригады медицинского автомобиля погиб. Мирошник назвал этот случай военным преступлением.