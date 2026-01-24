В МИД прокомментировали атаку ВСУ на бригаду медиков

Киев, атаковав бригаду скорой помощи в Херсонской области, сделал шаг к эскалации конфликта и в очередной раз показал свое отношение к урегулированию конфликта, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

Ранее в субботу, 24 января, стало известно, что ВСУ атаковали медицинский автомобиль, направлявшийся к тяжелобольному пациенту в Херсонской области. Бригада погибла при атаке.

«На фоне проходивших 23-24 января в Абу-Даби переговоров с участием представителей России, США и Украины по урегулированию конфликта киевский режим и его вооруженные формирования совершили очередное варварское преступление против мирного населения нашей страны», — отметила Захарова.

По ее данным, скорая имела всю необходимую медицинскую маркировку, однако была «прицельно атакована украинским БПЛА».

Зеленский прокомментировал переговоры в Абу-Даби

МИД обращает внимание на то, что атаки на гражданский медицинский транспорт запрещены международным гуманитарным правом, констатировала представитель ведомства.

«Киевский режим не только сделал шаг к эскалации конфликта, но и в очередной раз продемонстрировал свое истинное, то есть абсолютно безответственное, отношение к усилиям по урегулированию, которые предпринимаются в эти дни и недели», — подчеркнула Захарова.

Москва требует, резюмировала дипломат, что бы международные профильные структуры дали объективную и беспристрастную оценку этому и другим преступлениям.