Самолет с делегацией РФ вылетел из Абу-Даби после переговоров

Самолет, на борту которого, предположительно, находится делегация РФ, вылетел из Абу-Даби после переговоров по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Ил-62 вылетел из столицы ОАЭ в 18:35 (17:35 мск).

24 января завершился второй раунд трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины по вопросам урегулирования украинского конфликта. Источник ТАСС утверждал, что наряду с другими темами на встрече рассматривались «буферные зоны» и «различные механизмы контроля».

Зеленский прокомментировал переговоры в Абу-Даби

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что стороны многое успели обсудить, и назвал переговоры конструктивными. На встрече поднимался вопрос возможных параметров завершения конфликта и условия для этого. По словам президента Украины, следующие трехсторонние переговоры могут состояться на следующей неделе.