Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил о попытке подмены Киевом и странами Европы ключевых вопросов мирного урегулирования на Украине.

Вместо обсуждения первопричин кризиса и сложившихся территориальных реалий, Запад предпочитает фокусироваться на аспектах постконфликтного обустройства: гарантиях безопасности и экономическом восстановлении.

«Украинцы и европейцы должны перестать ставить телегу впереди лошади, что препятствует урегулированию», — цитирует Полищука РИА Новости.

Дипломат также подчеркнул, что Москва считает неприемлемыми любые посреднические инициативы со стороны западных государств. Страны, поддерживающие киевский режим, лишь «подливают масла в огонь конфликта» и не могут выступать в роли объективных миротворцев, подчеркнул Полищук.

Ранее сообщалось, что будущее территорий остаётся самым сложным вопросом на трёхсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.