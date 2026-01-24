Политолог раскрыл, почему Зеленский резко высказался в адрес Орбана в Давосе

Слова Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана направлены на то, чтобы не допустить его победы на предстоящих выборах в республике, предположил политолог Василий Вакаров. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне украинский лидер в ходе выступления на полях ВЭФ рассказал, что в «силы, пытающиеся уничтожить Европу» свободно действуют в макрорегионе. Он добавил, что каждый «Виктор», живущий на европейские деньги, но продающий при этом европейские интересы, должен получить «подзатыльник».

«Все высказывания Зеленского направлены на то, чтобы уничтожить Орбана и не дать ему в будущем продлить свое правление», — отметил Вакаров.

По его словам, политический аспект в таких высказываниях безусловно есть, западные глобалисты всеми силами будут пытаться не допустить победу Орбана на выборах.

Орбан обвинил Украину во вмешательстве в выборы в Венгрии

Ранее глава венгерского правительства заявил, что на фоне текущей ситуации не сможет найти взаимопонимания с Владимиром Зеленским.

«Мне кажется, что мы не сможем прийти к взаимопониманию. Я свободный человек, который служит венгерскому народу. Вы — человек, находящийся в отчаянном положении, который вот уже четвертый год не может или не желает положить конец [конфликту]», — заметил Орбан, обращаясь к украинскому лидеру.

Глава кабмина уточнил, что Зеленскому не удалось завершить конфликт, несмотря на то, что США оказывают ему помощь и содействие в урегулировании ситуации.