В Абу-Даби завершился второй день переговоров трёхсторонней группы по вопросам безопасности в рамках урегулирования украинского конфликта, передаёт РИА Новости.

© Global look

Российская делегация во главе с начальником Главного управления Генштаба адмиралом Игорем Костюковым вернулась в отель в Абу-Даби.

24 января в Абу-Даби стартовал второй день заседания трёхсторонней рабочей группы по вопросам безопасности в рамках урегулирования украинского конфликта.

СМИ писали, что вопрос будущего территорий остаётся самым сложным на переговорах в Абу-Даби.