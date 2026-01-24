В МИД РФ предложили пути решения кризиса на Украине

Для прекращения конфликта на Украине необходимо искоренить первопричины созданного Западом кризиса, устранить угрозы безопасности. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ министерства иностранных дел России Алексей Полищук.

По его словам, Украина должна вернуться к истокам своей государственности, внеблоковому, нейтральному, безъядерному статусу, восстановить соблюдение языковых и религиозных прав и свобод человека, в частности, этнических русских, отказаться от неонацистской идеологии.

Как пишет RT, Полищук также высказал мнение, что сейчас главное — это решение территориального вопроса по формуле Анкориджа (договоренности президентов США и РФ в Анкоридже, Аляске, в августе 2025 года — прим. ред.).

В МИД заявили о готовности России к переговорам с Украиной

Первая трехсторонняя встреча с участием делегаций России, Украины и США началась 23 января в Абу-Даби. Как для Москвы, так и для Киева, вопрос о принадлежности Донбасса является принципиально важным и будет обсуждаться в ходе встречи. Киев также подтвердил, что принадлежность Донбасса будет обсуждаться в ОАЭ. Будут ли переговоры успешными — в материале «Газеты.Ru».