МИД: представители США проинформировали российские власти о переговорах

Представители Соединённых Штатов в ходе визита в Москву проинформировали руководство России об итогах контактов с Украиной и ЕС.

Об этом РИА Новости сказал директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

«Встреча была полезной во всех смыслах для обеих сторон», — отметил он.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о встрече российского лидера Владимира Путина с американской делегацией в Кремле. Переговоры продолжались около четырёх часов и отличились содержательностью и конструктивностью.

Издание AntiDiplomatico сообщало, что спецпосланник США Стив Уиткофф мог презентовать Путину новый подход США по Украине.