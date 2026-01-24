Уиткофф мог презентовать Путину новый подход США по Украине

Во время переговоров спецпосланника президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа с российским президентом Владимиром Путиным Москве представили изменившуюся позицию Белого дома по вопросу спецоперации на Украине. Об этом написало итальянское издание AntiDiplomatico.

© Вечерняя Москва

— Аналитики воспринимают это как решающий этап дипломатии, который касается спорных моментов по территориальным вопросам и гарантиям безопасности Украины. Ожидается, что Уиткофф изложит изменившийся подход Штатов и представит последние разработки мирного плана, предлагаемого Вашингтоном после дискуссий с Киевом и западными союзниками, — говорится в статье.

При этом срочность, с которой был организован приезд Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, определена обилием противоречий внутри западной коалиции на прошедшем саммите в Давосе, отметил автор материала.

— Атмосфера на Давосском форуме отражает все более очевидное столкновение противоположных взглядов внутри стран Запада на будущее международного порядка, — резюмируется в публикации.

23 января в Сети появились первые кадры встречи делегаций РФ, Украины и США на трехсторонних переговорах, которые прошли в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах.