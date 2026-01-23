Песков рассказал о работе по урегулированию на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал процесс урегулирования конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.
Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о приближении сторон к окончанию конфликта на Украине и подчеркнул, что работа по урегулированию на Украине продвигается.
«Работа ведется. Работа продвигается. Сейчас очень важно имплементировать формулу, которая была в Анкоридже согласована», — рассказал он.
Ранее Трамп выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин хочет заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине.
«Я думаю, что президент Путин хотел бы заключения сделки», — сказал он.