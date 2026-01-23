Первые раунды переговоров в Абу-Даби проходят в максимальной секретности

Максимально закрытый режим предусмотрен для первых раундов трехсторонних встреч в Абу-Даби. Присутствие прессы на переговорах рабочих групп России, США и Украины по вопросам безопасности не предусмотрено.

Как передает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник, до сих пор неизвестно даже место, где проходят переговоры. Строгий режим секретности действует, по крайней мере, на сегодняшний вечер.

Президент ОАЭ встретился с главами делегаций РФ, США и Украины. Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян пожелал успехов на переговорах и выразил поддержку усилиям по мирному урегулированию конфликта на Украине.