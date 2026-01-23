СМИ: Трамп и Путин договорились о выводе ВСУ из Донбасса еще на Аляске

Во время переговоров на Аляске президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали «формулу Анкориджа», которая подразумевает полный переход Донбасса под контроль России. На остальных территориях боевые действия заморозят по текущей линии фронта. Об этом в пятницу, 23 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

© Администрация президента РФ

— Москва считает, что так называемая формула Анкориджа, которая, по ее словам, была согласована между Трампом и Путиным на саммите в августе прошлого года, подразумевает контроль России над всем Донбассом и заморозку нынешней линии фронта в других районах востока и юга Украины, — передает агентство.

В ночь с 22 на 23 января спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер встретились с президентом России для дальнейшего обсуждения процесса урегулирования конфликта на Украине. По итогам их контактов помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что основной задачей встречи стало совместное определение параметров дальнейших шагов по урегулированию украинского кризиса.