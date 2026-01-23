В России оценили перспективы превращения БРИКС или ШОС в военный блок

Идеи превратить БРИКС или Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в военный или жесткий экономический блок с целью создания противовеса Европейскому союзу, способны привести к перспективе повторения ненужной конфронтации эпохи холодной войны. С такой оценкой выступил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, сообщает в РИА Новости.

«Это (конфронтация эпохи холодной войны — прим. «Ленты.ру») неудачный опыт, это потерянные десятилетия в истории человечества, с моей точки зрения. Мы могли бы гораздо больше сделать, если бы мы друг с другом не соперничали столь жестко», — сказал сенатор.

