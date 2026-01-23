МИД ответил на идею Макрона организовать в Париже встречу с участием России

В настоящий момент переговоры России и Украины на встрече стран «Большой семерки» (G7) не имеют смысла. Так на вопрос «Ленты.ру» о возможности проведения подобного мероприятия при нынешнем этапе отношений Москвы и Парижа ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Наше мнение о "семерке" известно – этот формат давно изжил себя. Развитие событий в мире доказывает, что все политически значимые решения принимаются не в нем», — рассказала дипломат.

Захарова отдельно отметила, что G7 не способна внести конструктивный вклад в разрешение кризиса.

Представитель МИД также напомнила, что большинство стран формата проводят крайне враждебную политику в отношении России, оказывая всестороннюю поддержку Киеву и затягивая боевые действия на Украине. Кроме того, со стороны государств G7 нет признаков снижения санкционного давления, зато, как отметила Захарова, есть установка на прямой конфликт с Москвой.

20 января президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social скриншот переписки с Эммануэлем Макроном. Последний предложил главе Белого дома организовать в Париже встречу стран G7 с участием России и Украины.