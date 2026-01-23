Присутствие российских военных на переговорах в Абу-Даби объяснили

Посланные Россией на переговоры с Украиной и США в Абу-Даби высокопоставленные военные, вероятно, не были уполномочены решать политические вопросы. Об этом заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Речь на встрече в Абу-Даби, по его словам, будет вестись исключительно вокруг технических аспектов, связанных с возможным выводом украинских войск.

«Основной трек на переговорах — политический. То есть гарантии безопасности и вопрос территорий. Очевидно, не военные этот конфликт начали и не им его заканчивать», — заявил Бондаренко.

При этом он отметил, что для заключения сделки состав делегаций «не так уж и важен», а мира сейчас желают «все стороны, но не любой ценой».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российскую сторону на переговорах с США и Украиной в Абу-Даби представят исключительно военные. Первое заседание трехсторонней рабочей группы по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей России, США и Украины состоится 23 января.