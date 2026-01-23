Путин прибыл в МФТИ

Президент России Владимир Путин в преддверии Дня российского студенчества, который отмечается в РФ 25 января, прибыл в Московский физико-технический институт (МФТИ), где пообщается со студентами.

Как ранее анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российский лидер ознакомится с деятельностью МФТИ и осмотрит лаборатории института. Также Путин пообщается со студентами и выпускниками вуза разных лет.

По словам Пескова, посещение МФТИ станет хорошим поводом еще раз обсудить проблемы отдельных отраслей и в целом системы высшего образования и науки в РФ.

Об МФТИ

Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет) создан в 1951 году на базе физико-технического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. В университете действует 11 образовательных подразделений (физтех-школ) и 5 инжиниринговых институтов, выполняющих около 75% исследований и разработок МФТИ.

Физтех-школа радиотехники и компьютерных технологий готовит специалистов в области современной радиотехники, цифровых систем и информационных технологий. Физтех-школа физики и исследований им. Ландау ориентирована на подготовку исследователей в области квантовой физики, нанотехнологий, астрофизики, физики элементарных частиц и энергетических технологий.

Направление аэрокосмических технологий объединяет более 20 базовых кафедр и лабораторий, работающих над задачами авиационной и космической промышленности. Основные направления - механика жидкости и газа, динамика полета, разработка программного обеспечения для космических систем и исследования Земли из космоса.

Направление электроники, фотоники и молекулярной физики формирует специалистов, работающих с ключевыми технологиями четвертой промышленной революции: новыми материалами, нанотехнологиями, аддитивным производством, оптоэлектроникой и квантовыми устройствами.

Физтех-школа прикладной математики и информатики готовит специалистов, способных решать задачи в ИТ, финансах, биотехнологиях и других высокотехнологичных отраслях. Образовательные программы Физтех-школы биологической и медицинской физики охватывают такие перспективные направления, как биоинформатика, цифровая медицина, генная инженерия, промышленная биотехнология и разработка новых лекарственных препаратов. Физтех-школа природоподобных, плазменных и ядерных технологий им. Курчатова готовит специалистов для работы в области наукоемких и стратегически важных технологий, включая энергетику, безопасность и космические исследования.

Образовательные программы направления бизнеса высоких технологий сочетают глубокие технические знания с экономикой, менеджментом и предпринимательством, реализуются в партнерстве со "Сбером" и "СберУниверситетом". На направлении авиационных и цифровых технологий готовят инженеров и программистов для разработки современных радиолокационных, навигационных и цифровых систем. Высшая школа современной математики ориентирована на подготовку исследователей мирового уровня в области фундаментальной математики. Высшая школа программной инженерии готовит высококлассных IT-специалистов в сотрудничестве с "Яндексом", БФ "Система", "Сбером" и "1С". Ключевым элементом является проектное обучение: с первого семестра студенты работают над реальными задачами под руководством менторов из индустрии.

Инжиниринговые институты

В составе МФТИ действует Институт квантовых технологий, который занимается созданием линейки оптоэлектронных матричных сенсоров нового поколения на весь оптический диапазон для мониторинга обстановки и технического зрения мобильной техники. Также институт разрабатывает технологическое оборудование для бесконтактного аддитивного производства широкого спектра микроэлектронной компонентной базы для робототехники, беспилотного транспорта и бытовой техники.

Институт электродвижения занимается разработкой всего спектра компонентов электродвижения для транспортных средств и робототехники, созданием ключевых материалов и технологий их производства, созданием новых поколений источников питания для телекоммуникаций и буферных устройств для энергосетей и других потребителей.

Институт биофизики будущего разрабатывает широкий спектр новых биологически активных веществ и технологий их производства для фармацевтики, агропромышленного комплекса и индустрии новых материалов.

Институт искусственного интеллекта работает над ИИ-технологиями для обрабатывающей промышленности, включая: системы управления умной робототехникой, колесные, и прочие робототехнические комплексы, инструменты сбора и подготовки отраслевых данных, отраслевые модели ИИ для промышленности, создание на их базе агентов ИИ профессионального уровня и их внедрение на предприятиях. Институт цифрового неба разрабатывает ИИ-технологии для обрабатывающей промышленности.