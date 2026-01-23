В России объяснили выбор состава делегации для переговоров с США и Украиной в ОАЭ

Политолог Федор Лукьянов в разговоре с Рамблером высказался о значении переговоров России, США и Украины в ОАЭ по вопросу урегулирования украинского конфликта, а также объяснил выбор состава российской делегации.

Россию в трехсторонней группе по безопасности, которая проведет переговоры в Абу-Даби, представляют исключительно военные. Об этом журналистам ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

С одной стороны, переговоры в Абу-Даби – это некоторый сдвиг [в процессе урегулирования конфликта], поскольку такого рода трехстороннего общения еще не было. Но, с другой стороны, за истекший год мы уже несколько раз проходили такой траектории в переговорном процессе, которая связана с движением от надежд и ожиданий к разочарованию, к пониманию того, что здесь мало что может измениться. При этом я бы не сказал, что все это – бессмысленное хождение по кругу, так как каждый следующих виток несколько отличается от предыдущего и продвигает процесс в сторону гипотетических договоренностей. Однако все это происходит достаточно медленно, поэтому я не уверен, что раунд переговоров в ОАЭ станет последним. Федор Лукьянов Политолог, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай»

Тот факт, что Россию на переговорах в Абу-Даби представляют военные, демонстрирует, что Москва не собирается обсуждать изменение своей политической позиции по Украине, подчеркнул специалист.

Зеленский изменил состав делегации на переговорах

«То есть давно заявленные президентом РФ политические условия остаются неизменными. Мы не видим необходимости обсуждать их, тем более на уровне переговоров в ОАЭ, где в большей степени будут обсуждаться технические моменты. При этом мы готовы обсуждать практические вопросы безопасности применительно к ходу текущих боевых действий. Говорилось, что на встрече якобы будет поднят территориальный вопрос, однако я не уверен, что этой информации можно доверять. Но если это и произойдет, то этот вопрос будет обсуждаться не в политическом, а именно в военном плане. Если речь зайдет о прекращении боевых действий и территориальном размежевании, то военные обсудят, как им все это организовать. Это их прерогатива», - сказал Лукьянов.

Переговорную группу России в Абу-Даби возглавит начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков. Об этом ранее сообщил представитель Кремля Юрий Ушаков.