«Формула Анкориджа» и замороженные активы РФ: главные заявления Пескова сегодня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 января ответил на вопросы журналистов. Среди прочего, он прокомментировал переговоры по Украине и рассказал, как могут быть использованы замороженные активы России.

«Формула Анкориджа»

Президент России Владимир Путин 22 января принял в Кремле американских посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Встреча продлилась около четырех часов. По ее итогам помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что территориальный вопрос пока не решен. Он подчеркнул, что без решения этого вопроса по «формуле Анкориджа» на долгосрочное урегулирование рассчитывать не стоит.

Под «формулой Анкориджа» подразумеваются договоренности, достигнутые на встрече Путина с главой США Дональдом Трампа. Встреча прошла в Анкоридже (Аляска) в августе 2025 года.

Песков подчеркнул, что Кремль не хочет «публично вдаваться в детали» и раскрывать содержание «формулы Анкориджа», передает ТАСС. Он отметил, что российские власти считают это «нецелесообразным».

«Хотя хорошо известна позиция России, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, должны быть выведены оттуда. Это является очень важным условием. Есть также другие нюансы, которые остаются на повестке дня переговоров», - подчеркнул Песков.

Переговоры в ОАЭ

В пятницу, 23 января, в Абу-Даби пройдет первое заседание трехсторонней рабочей группы Россия - США - Украина по вопросам безопасности. Переговорную группу России возглавит начальник ГРУ Игорь Костюков.

Песков сообщил, что точное время встречи трехсторонней группы будет определено по мере прибытия делегаций. Переговоры пройдут 23 января и, если потребуется, 24 января. Он уточнил, что российская делегация вылетела в ОАЭ утром в пятницу. В состав делегации входят военные, передает ТАСС.

«Это военные, это представители министерства обороны. Называть их мы пока не будем», - сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что встреча посланника России Кирилла Дмитриева с Уиткоффым - как руководителей двусторонней российско-американской рабочей группы по экономическим вопросам - пройдет в Абу-Даби «сегодня-завтра», сообщает ТАСС.

Идеи по замороженным активам России

В январе 2026-го Трамп разослал приглашения ряду лидеров, включая президента России, присоединиться к «Совету мира». СМИ писали, что США задумывают организацию как альтернативу ООН. Отмечалось, что постоянное место в «Совете мира» стоит миллиард долларов.

Путин сообщил, что в приглашении в первую очередь шла речь об урегулировании на Ближнем Востоке и решении насущных проблем палестинского народа. В связи с этим он предложил направить в «Совет мира» миллиард долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов.

Оставшиеся средства из замороженных активов могут быть направлены на восстановление территорий, пострадавших во время украинского конфликта. Песков прокомментировал заявления президента, сообщает ТАСС.

«В этом контексте сейчас могу сказать одно: территории, которые находятся в Донбассе, действительно значительно пострадали в ходе боевых действий», - сказал Песков.

Точную сумму замороженных в США средств он называть не стал, отметив лишь, что речь идет о сумме, «чуть меньшей, чем пять миллиардов долларов».