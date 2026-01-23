Успехи российских подразделений на линии боевого соприкосновения в сочетании с жестким давлением со стороны администрации президента США Дональда Трампа могут стать решающими факторами для вынужденного вывода украинских формирований из Донбасса. Такое мнение высказал директор Международного института политической экспертизы политолог Евгений Минченко в беседе с порталом News.ru. При этом он скептически оценил возможность того, что в ходе переговоров в Абу-Даби Киев убедят отвести войска.

По мнению аналитика, несмотря на критическую ситуацию, текущий раунд консультаций в Абу-Даби вряд ли завершится немедленным отводом сил.

«Это вопрос давления. Думаю, в этот раз, наверное, не удастся склонить Украину к выводу войск из Донбасса», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что дальнейшее развитие событий будет определяться темпами продвижения ВС РФ и готовностью Вашингтона использовать все доступные рычаги влияния на Киев.

Особую роль в этом процессе играет позиция Брюсселя, который на данном этапе пытается демонстрировать единство в противовес политике Белого дома.

«Переменная третья — это уровень деморализации европейских элит. Пока я бы сказал, что они скорее консолидированы по темам противостояния Трампу, Гренландии и продолжения поддержки Украины», — подчеркнул политолог.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня подтвердил, что вывод Вооруженных сил Украины с территории Донбасса является ключевым условием для запуска мирного процесса. Представитель Кремля акцентировал внимание на том, что эта позиция России остается неизменной. По его словам, без выполнения этого требования, которое является «очень важным условием», обсуждение других аспектов переговорной повестки не позволит достичь устойчивого урегулирования.