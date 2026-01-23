В Кремле рассказали, сколько российских денег заморожено в США

Дмитрий Песков рассказал журналистам, что на переговорах Владимира Путина с представителями Дональда Трампа обсуждалось использование замороженных в США при прежней администрации российских активов.

© Московский Комсомолец

Точную сумму он назвать отказался. Однако отметил, что это « чуть меньше, чем $5 млрд”.Песков напомнил, что 1 млрд долларов Россия готова направить в «Совет мира», чтобы они были «потрачены для гуманитарных целей в Палестине».

«По остальным деньгам из этой суммы, Путин также сказал, что могут быть потрачены на восстановление пострадавших в ходе боевых действий территорий», - сказал спикер Кремля.

Отвечая на вопрос, о каких именно территориях идёт речь - только подконтрольных России или в том числе о тех, что остаются за Украиной - Песков сказал, что «в этом контексте можно сказать одно: территории на Донбассе, действительно, значительно пострадали в ходе боевых действий».

Таким образом он дал понять, что Россия в случае разблокировки намерена потратить замороженные в США средства на восстановление присоединенных регионов.