Песков рассказал, как в Кремле "пережили" ночные переговоры с США

Кремль абсолютно нормально "пережил" ночные переговоры с США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Абсолютно нормально", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как участники переговоров с Соединенными Штатами чувствуют себя после такой поздней встречи.

"Дело в том, что работа ведется напряженная, тема очень ответственная, архиважная и очень сложная. Поэтому, конечно, здесь как правило, проводя такие серьезные консультации, на время никто внимания не обращает", - пояснил представитель Кремля.

В России сделали заявление после встречи Путина и Уиткоффа

О начале встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником лидера США Стивеном Уиткоффом Кремль сообщил примерно в 23:25 мск 22 января. С американской стороны в ней участвовали предприниматель Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам управления общих служб США Джош Грюнбаум. С российской - помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Встреча продлилась 3,5 часа.