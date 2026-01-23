Тайная миссия Грюнбаума: названа роль нового переговорщика Трампа

Президент США Дональд Трамп переводит дипломатические отношения с Москвой в плоскость прагматичного бизнеса, поручив старшему советнику Белого дома Джошуа Грюнбауму разработать стратегию прямого экономического сотрудничества с Россией. Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в интервью News.ru объяснил, что появление в составе американской делегации профильного специалиста по инвестициям раскрывает истинные приоритеты Вашингтона.

По мнению эксперта, нынешняя администрация США рассматривает любые международные кризисы исключительно через призму финансовой выгоды.

«Для Трампа важно извлечь прибыль. Если какой-либо международный вопрос не приносит доход, то он уже не интересен для президента США», — пояснил аналитик.

Блохин добавил, что Белый дом намерен извлечь коммерческую пользу даже из украинского кейса, пытаясь «в рамках российско-американских отношений сделать бизнес».

Одной из наиболее вероятных сфер взаимного интереса могут стать поставки редкоземельных металлов, необходимых для американской промышленности. Однако политолог отмечает, что процесс восстановления связей находится лишь в начальной стадии.

Ранее специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями Кирилл Дмитриев оценивал прямые потери Соединенных Штатов от сворачивания деятельности в России в 300 миллиардов долларов, что сегодня является мощным стимулом для возвращения американского капитала.

Участие Грюнбаума в консультациях в Кремле указывает на то, что стороны перешли от обсуждения общих политических деклараций к согласованию конкретных экономических параметров новой сделки, детали которой пока остаются засекреченными.