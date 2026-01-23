Эксперт указал на скрытые нюансы встречи Путина и Уиткоффа

Основной целью встречи президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США по Ближнему Востоку и Украине Стивом Уиткоффом стала реанимация переговорного процесса перед трехсторонним саммитом в ОАЭ. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в беседе с РИА Новости подчеркнул, что участие в дискуссиях высокопоставленных офицеров разведки указывает на обсуждение вопросов, которые намеренно не предаются огласке.

По мнению эксперта, присутствие в составе делегации начальника Главного управления Генерального штаба адмирала Игоря Костюкова свидетельствует о подготовке решений по самым острым узлам конфликта.

«Это означает, что там, видимо, будут обсуждаться вопросы на грани военных и политических. То есть вопросы, которые публично не обсуждаются», — пояснил аналитик.

В качестве примера скрытой повестки он привел атаки на российский танкерный флот, которые формально осуществляются Киевом, но, по версии Москвы, инспирированы западными столицами.

Особое внимание политолог уделил недавним заявлениям американской стороны о существовании некоего «последнего препятствия» для достижения соглашения. «Речь идет о территориальном вопросе», — убежден эксперт. По его словам, именно эта тема станет центральной на предстоящей встрече в Эмиратах, успех которой пока остается под вопросом из-за сложности взаимных претензий.

Предстоящий раунд консультаций в ОАЭ может продлиться от двух до трех суток, что указывает на высокую интенсивность диалога.

Кроме этого Безпалько обратил внимание на заявление помощника президента России Юрия Ушакова, сделанное после встречи. "Исходя из этого можно сказать, что стороны на переговорах либо не добились желаемых результатов, либо главный результат - это продолжение переговоров", - сказал эксперт, добавив, что таким образом можно говорить о том, что суть встречи заключалась в том, чтобы каким-то образом активизировать переговорный процесс в преддверии трехсторонней встречи в ОАЭ.