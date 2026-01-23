Стало известно, кто возглавит делегацию России в Абу-Даби

Переговорную группу России в Абу-Даби (ОАЭ) 23 января возглавит начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков. Об этом сообщил представитель Кремля Юрий Ушаков по итогам переговоров делегаций США и РФ в Кремле, передает РИА Новости.

В делегацию вошли разные представители руководства Министерства обороны РФ, уточнил Ушаков. По его словам, 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности. В ближайшие часы представители РФ вылетят в ОАЭ. Переговоры президента России Владимира Путина с американской делегацией завершились в ночь на 23 января.

Как сообщал Кремль, переговоры продлилась более трех с половиной часов и прошли в закрытом формате, без заявлений для прессы и без итоговых документов. По итогам встречи Ушаков, заявил, что переговоры носили "предельно откровенный и доверительный характер".

Стороны подробно обсудили ключевые вопросы международной повестки, включая урегулирование конфликта на Украине, а также дальнейшие форматы диалога между Москвой и Вашингтоном. Первая встреча трехсторонней рабочей группы России, Украины и США по безопасности пройдет 23 января в Абу-Даби в ОАЭ.