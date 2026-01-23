По сценарию РФ: Косачев высказался о переговорах России с США

Прошедшие в Кремле переговоры президента России Владимира Путина с американской делегацией и визит Владимира Зеленского в Давос подтверждают, что конфликт развивается по российскому сценарию, а не по украинскому или европейскому. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

"Незапланированный, по щелчку пальцев президента США приезд в Давос Зеленского и запланированные, штатные переговоры российского президента с американской переговорной группой в Кремле подтверждают главное: конфликт развивается по российскому, а не по украинскому и тем более не по европейскому сценарию. Что и понимают, уверен, отчетливо в США, без которых переговоры еще долго заставляли бы себя ждать", - написал он в Telegram-канале.