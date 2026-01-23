Песков: РФ на переговорах в Абу-Даби по безопасности представляют военные

Россию в трехсторонней группе по безопасности, которая проведет переговоры в Абу-Даби, будут представляют исключительно военные.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это военные, это представители министерства обороны. Называть их мы пока не будем. Это все военные. Это рабочая группа по вопросам безопасности, это будут первые переговоры", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, кто вошел в число российских переговорщиков, помимо возглавившего группу начальника Главного управления (ранее известного как ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ Игоря Костюкова.

Ранее в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером. Беседа была исключительно содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Переговоры, основной темой которых стало украинское урегулирование, продолжались около 4 часов. Москва и Вашингтон договорились, что 23 января в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы РФ - США - Украина по вопросам безопасности.