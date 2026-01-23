Дмитриев назвал важной встречу Путина и Уиткоффа

Российская и американская стороны провели важные переговоры в Кремле. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Этой теме он посвятил пост в социальной сети X. Дмитриев сопроводил свою публикацию фотографиями, сделанными во время встречи.

«Сегодня в Кремле состоялась важная российско-американская дискуссия», — написал он.

Ранее сообщалось, что кортеж спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа покинул Кремль после завершения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.