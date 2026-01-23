Названо условие для возвращения России в в ПА ОБСЕ

Россия может рассмотреть вопрос о возвращении к работе в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ при пересмотре ее руководством и рядом стран-членов русофобских и дискриминационных подходов. Об этом в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ заявил постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Дмитрий Полянский, его слова приводит РИА Новости.

"Российская делегация будет готова рассмотреть вопрос о возвращении к работе при условии пересмотра руководством ассамблеи и рядом государств-членов русофобских и дискриминационных подходов к решению проблем европейской безопасности", - сказал он.

Дипломат отметил, что решение о приостановке участия РФ в ПА ОБСЕ приняло Федеральное собрание России в 2024 году из-за отсутствия прогресса и нежелания западных государств попытаться переосмыслить причины кризиса в архитектуре безопасности Европы. По его мнению, ассамблея утратила роль площадки для равноправного межпарламентского диалога и стала фактически обслуживать интересы отдельных стран Запада. Полянский подчеркнул, что организация погрузилась в предвзятость, двойные стандарты и отказ от предметного обсуждения вопросов безопасности Европы.

Он указал, что возможному возвращению РФ поспособствовали бы практические шаги по снижению военно-политической напряженности в Европе и меры по устранению нарушений прав нацменьшинств, свободы вероисповедания и языковых прав, в том числе на территории Украины и стран Балтии. Полянский также назвал необходимыми условиями прекращение героизации нацистских пособников, преследование гражданских активистов и давление на журналистов, чьи "взгляды расходятся с западными нарративами".