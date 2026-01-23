Трамп уверен, что Путин хочет заключить сделку по урегулированию на Украине
Глава американской администрации Дональд Трамп выразил уверенность, что президент России Владимир Путин хочет заключить соглашение по урегулированию вооружённого конфликта на Украине.
С соответствующим заявлением американский лидер выступил перед журналистами. Его слова приводит РИА Новости.
«Я думаю, что президент Путин хотел бы заключения сделки», — сказал Трамп, добавив, что в этом заинтересован и Владимир Зеленский.
Ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости Запада найти способ договориться с Путиным.