Беседа Путина с Уиткоффом идет уже больше двух часов

Президент России Владимир Путин уже больше двух часов беседует с американскими переговорщиками по Украине - спецпосланником лидера США Стивеном Уиткоффом, затям американского лидера Джаредом Кушнером, старшим советником Белого дома Джошем Грюнбаумом, передает корреспондент ТАСС.

С российской стороны во встрече также участвуют помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

О начале встречи Кремль сообщил примерно в 23:25 мск 22 января. В эфире показали кадры приветствия, дальше беседа продолжилась за закрытыми дверьми.