Путин начал встречу с Уиткоффом по украинскому урегулированию

Президент России Владимир Путин проводит встречу с прибывшими в Москву спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером, сообщает пресс-служба Кремля.

Основная тема - украинское урегулирование.

Помимо этого, как накануне заявил президент, с американскими переговорщиками планируется обсудить приглашение России в Совет мира, а также возможную судьбу части замороженных в США еще при прошлой американской администрации российских активов.