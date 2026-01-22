Захарова удивилась словам главы МИД Норвегии о викингах в "украинских городах"

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде показал свою безграмотность, рассказав псевдоисторические байки о путешествиях викингов в "украинские города". На это на своем брифинге обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Эйде нанес визит на Украину, где принял участие в открытии подаренной Норвегией копии рунического камня Альстада, посвященной викингу, который якобы погиб в этих местах около тысячи лет назад. При этом министр заявил, что викинги якобы доплывали до таких "украинских" городов, как Днепропетровск, Запорожье и Херсон.

Как отметила Захарова, все эти города были основаны Российской империей во времена Екатерины II Великой. Слова же Эйде дипломат назвала "псевдоисторическими байками".

"Безграмотность Эспена Барта Эйда - это тоже наследие его предков-викингов или как? Это наследие его предков, которые грабили и убивали людей по всей Европе или это что-то самоприобретенное?" - задалась вопросом представитель МИД.

Захарова также предложила задать вопрос в МИД Норвегии о том, "что такое нес" на Украине их глава в отношении викингов и основанных Российской империей городов.

Викинги - это общее название скандинавских мореходов из раннего Средневековья. Они добирались и до Древней Руси, следы скандинавского происхождения находили и в Старой Ладоге, и в Великом Новгороде, и в Киеве. На Руси викинги часто поступали на службу князьям в качестве наемников.