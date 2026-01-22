Названо условие для возвращения России в ПА ОБСЕ

Россия будет готова рассмотреть вопрос о возобновлении работы в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), если организация откажется от русофобии, заявил постпред РФ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Об этом пишет ТАСС.

Заместитель главы МИД России Александр Грушко сообщил ранее, что Запад превратил ОБСЕ в инструмент гибридной войны и принуждения, а страны, которые руководят национальными интересами, подвергаются угрозам и шантажу.

«Российская делегация будет готова рассмотреть вопрос о возвращении к работе в Парламентской ассамблее ОБСЕ при условии пересмотра руководством ассамблеи и рядом государств-членов русофобских и дискриминационных подходов к решению насущных проблем европейской безопасности», — разъяснил Полянский.

По его оценке, анализ деятельности Парламентской ассамблеи показывает, что площадка «погрузилась в пустословие и превратилась в инструмент обслуживания интересов лишь отдельных западных государств».

Постпред заметил, что спасти ПА ОБСЕ от полной потери значимости могли бы практические шаги ее членов по предотвращению дальнейшего разжигания военно-политического кризиса в Европе.

Ранее в этот день Полянский сообщил, что европейская система безопасности деградирует, а весь мир подходит к военной катастрофе.

По его словам, ОБСЕ должна сбалансировать свою повестку дня таким образом, чтобы она отражала озабоченности всех государств-участников без исключения.