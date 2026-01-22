Названо условие для возвращения России в ПА ОБСЕ

Илья Родин

Россия будет готова рассмотреть вопрос о возобновлении работы в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), если организация откажется от русофобии, заявил постпред РФ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Об этом пишет ТАСС.

© Global Look Press

Заместитель главы МИД России Александр Грушко сообщил ранее, что Запад превратил ОБСЕ в инструмент гибридной войны и принуждения, а страны, которые руководят национальными интересами, подвергаются угрозам и шантажу.

«Российская делегация будет готова рассмотреть вопрос о возвращении к работе в Парламентской ассамблее ОБСЕ при условии пересмотра руководством ассамблеи и рядом государств-членов русофобских и дискриминационных подходов к решению насущных проблем европейской безопасности», — разъяснил Полянский.

По его оценке, анализ деятельности Парламентской ассамблеи показывает, что площадка «погрузилась в пустословие и превратилась в инструмент обслуживания интересов лишь отдельных западных государств».

Постпред заметил, что спасти ПА ОБСЕ от полной потери значимости могли бы практические шаги ее членов по предотвращению дальнейшего разжигания военно-политического кризиса в Европе.

Ранее в этот день Полянский сообщил, что европейская система безопасности деградирует, а весь мир подходит к военной катастрофе.

По его словам, ОБСЕ должна сбалансировать свою повестку дня таким образом, чтобы она отражала озабоченности всех государств-участников без исключения.