Стало известно об ответе России на встречу с США и Украиной в ОАЭ

Российская сторона пока не дала ответ на трехстороннюю встречу с представителями США и Украины в ОАЭ. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«США настаивают на том, чтобы Украина и Россия встретились в Абу-Даби позднее на этой неделе для проведения трехсторонних переговоров о возможной сделке по прекращению военного конфликта на Украине (...). Встреча, как ожидается, состоится в пятницу и субботу в столице ОАЭ. Россия пока не сообщила, согласна ли она на ее проведение», — сообщил газете высокопоставленный американский чиновник.

Также собеседники издания сообщили, что Вашингтон и Киев хотят предложить Москве прекратить взаимные удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ОАЭ планируется встреча с участием России и США. По его словам, трехсторонняя встреча назначена на 23 января и продлится два дня. Других подробностей глава государства не сообщил.