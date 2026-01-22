Посольство России в ФРГ запросило доступ к задержанному россиянину

Посольство Российской Федерации в Германии официально потребовало от немецких властей предоставить консульский доступ к задержанному за поддержку ДНР и ЛНР россиянину.

«Запросили у германской стороны незамедлительный консульский доступ к задержанному российскому гражданину для прояснения ситуации и защиты его прав и интересов», — говорится в заявлении дипмиссии в Telegram-канале.

Также российская дипмиссия отвергла формулировки германской генпрокуратуры, назвавшей ДНР и ЛНР «зарубежными террористическими объединениями».

В посольстве потребовали объяснить, на каком основании был вынесен такой вердикт, и напомнили о законности воссоединения новых регионов с Россией.

Ранее МИД России заявил о готовности дать ответ на решение Берлина о высылке заместителя военного атташе российского посольства.

Издание Der Spiegel писало, что Германия высылает российского дипломата из-за шпионажа.

По данным издания, это решение связано с недавним задержанием женщины, подозреваемой в якобы шпионаже в пользу Москвы.

Власти ФРГ утверждают, что высылаемый дипломат предположительно является её руководителем.