Посольство РФ в ФРГ назвало провокацией высылку сотрудника дипмиссии

Ситуация с высылкой сотрудника посольства России в ФРГ из-за подозрений в шпионаже является "нелепой, наспех состряпанной провокацией". Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале дипведомства.

В посольстве добавили, что российская сторона отвергла обвинения и указала на абсурдность претензий, которые дискредитируют дипмиссию. Отмечается, что тема со "шпионами" из России в последнее время активно раскручивается в Германии.

"Выразили сожаление, что германская сторона взяла курс на дальнейшую эскалацию российско-германских отношений, используя для этого явно надуманные предлоги", – уточнило посольство.

Диппредставительство добавило, что Москва не оставит действия Берлина без ответа.

22 января стало известно, что МИД ФРГ высылает сотрудника посольства России из-за подозрений в шпионаже. В связи с этим ведомство вызвало российского посла. Как отмечало издание Spiegel со ссылкой на свои источники, Германия высылает заместителя военного атташе посольства РФ в Берлине по подозрению в работе на российские спецслужбы.