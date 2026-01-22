Посольство России в ФРГ ответило на высылку дипломата

Российское посольство в Германии назвало высылку дипломата из страны «наспех состряпанной провокацией». Соответствующая публикация в четверг, 22 января, появилась в официальном Telegram-канале дипмиссии.

— Отвергли обвинения как нелепую, наспех состряпанную провокацию, призванную дискредитировать российскую дипмиссию в контексте активно раскручиваемой в ФРГ «шпиономании». Указали на абсурдность предъявляемых нам претензий, поскольку вся упомянутая информация носит открытый характер, — говорится в публикации.

В посольстве подчеркнули, что Берлин «взял курс на дальнейшую эскалацию российско-германских отношений, используя для этого явно надуманные предлоги». Представители дипмиссии донесли до правительства Германии, что подобные действия не останутся без ответа.

В тот же день стало известно, что правительство Германии приняло решение выслать заместителя военного атташе посольства России в стране. По данным журналистов, высылаемый из ФРГ сотрудник должен покинуть страну в течение трех суток. Изначально об этом сообщили в СМИ без уточнения причин высылки.