Кадыров рассказал, сколько избирателей проживает в Чечне

Более 850 тысяч избирателей насчитывается в Чечне. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава республики Рамзан Кадыров.

Он напомнил, что в этом году в Чечне пройдут важные избирательные кампании.

По словам Кадырова, он поручил заместителю председателя правительства республики, министру по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву координировать работу всех ведомств в данном направлении.

Глава региона добавил, что существует необходимость оказания полного содействия в организации выборов, обеспечения четкого межведомственного взаимодействия по всем вопросам.

20 января председатель ЦИК России Элла Памфилова рассказала РИА Новости, что в РФ в 2026 году проведут более 2 тысяч избирательных кампаний разного уровня, в том числе выборы высших должностных лиц регионов, выборы депутатов местных парламентов и выборы депутатов Государственной думы.