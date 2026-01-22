Захарова обратилась с требованием к США

Москва по-прежнему ожидает предметного ответа от Вашингтона на свою инициативу о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3), рассказала на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишет «Россия-1».

По ее оценке, недавние рассуждения американского лидера на эту тему являются «умозрительными». Она добавила, что российская сторона в связи с этим все еще находится в состоянии неопределенности.

Захарова разочарована промедлением США в освобождении российских моряков

«Российская сторона все еще не получила по двусторонним каналам какого-либо предметного официального ответа со стороны США на инициативу в сфере пост-ДСНВ, она была выдвинута президентом России [Владимиром Путиным] еще в сентябре прошлого года», — заметила Захарова.

Ранее Путин сообщил, что США могут не продлевать ДСНВ, если не желают этого делать. Глава государства озвучил свою позицию, выступая на саммите ОДКБ в Бишкеке.