Захарова: МИД РФ изучает предложение о вступлении в Совет мира

Министерство иностранных дел РФ исполняет поручение президента страны Владимира Путина о рассмотрении предложения американского лидера Дональда Трампа о вступлении России в Совет мира. Об этом в четверг, 22 января, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в рамках брифинга, который транслируют на официальном сайте МИДа.

© Вечерняя Москва

— МИД исполняет поручение президента, и оно находится в проработке, — отметила дипломат.

Тем временем утром того же дня стало известно, что президент США подписал устав Совета мира и заявил, что лично возглавит эту организацию. По его словам, новый Совет будет взаимодействовать с ООН и сосредоточится на урегулировании международных конфликтов. Документ подписали представители 19 стран на встрече в Давосе.

Также стало известно, что российская сторона обсуждает с Соединенными Штатами возможность использования замороженных российских активов для восстановительных работ в зоне специальной военной операции. Путин поручил МИДу рассмотреть вступление в организацию.

Трамп говорил о том, что Россия является одним из ключевых центров влияния во всем мире, что делает участие президента такой страны в совете необходимым. Что это за организация, чем она будет заниматься и какие страны в нее пригласили — в материале «Вечерней Москвы».