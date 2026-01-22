Захарова заявила об отсутствии предпосылок к возобновлению диалога с Грузией

Предпосылок для возобновления политического диалога между Россией и Грузией пока нет. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иск Тбилиси против Москвы, постановив взыскать с РФ компенсацию в размере 253 миллионов евро за якобы имевшие место нарушения прав человека после конфликта в 2008 году.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что страна ведет прагматичную внешнюю политику по отношению к России. По его словам, существенным препятствием для нормализации двусторонних отношений остается вопрос территориальной целостности Грузии. Он также подчеркнул, что несмотря на отсутствие дипломатических отношений, между Грузией и Россией сохраняются торгово-экономические связи.

При этом директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин сообщал, что Москва настроена на нормализацию отношений с Тбилиси, если последний не станет разменной монетой в играх против России. По его словам, Грузия демонстрирует здравый прагматизм и тенденцию к многовекторности во внешних делах.