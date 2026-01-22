Германия вышлет заместителя военного атташе России

Германия решила выслать из страны заместителя военного атташе посольства России в Берлине. Об этом сообщает газета Der Spiegel.

«В четверг Министерство иностранных дел в Берлине вызвало российского посла. (...) Дипломату сообщили, что заместитель военного атташе посольства должен немедленно покинуть Германию», — говорится в публикации.

По данным издания, высылаемый из ФРГ сотрудник посольства России должен покинуть страну в течение 3 дней. Немецкие власти обвиняют российского дипломата в том, что он якобы длительное время работал на спецслужбы РФ и «курировал» задержанную ранее женщину, обвиняемую в шпионаже.

21 января в Берлине по подозрению в шпионаже в пользу России задержали гражданку Германии и Украины Илону В. По версии следствия, она занималась сбором информации об участниках важных политических событий, а также данных о местонахождении предприятий оружейной промышленности, испытаниях БПЛА и планируемых поставках беспилотников на Украину.