Российская сторона выражает недоумение и разочарование из-за того, что решение президента США Дональда Трампа об освобождении российских моряков с танкера "Маринера" не приведено в действие. Москва рассчитывает, что они будут освобождены в ближайшее время, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

9 января дипломат сообщала, что президент США в ответ на обращение РФ принял решение освободить двух россиян из экипажа танкера "Маринера".

