Захарова разочарована промедлением США в освобождении российских моряков
Российская сторона выражает недоумение и разочарование из-за того, что решение президента США Дональда Трампа об освобождении российских моряков с танкера "Маринера" не приведено в действие. Москва рассчитывает, что они будут освобождены в ближайшее время, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
9 января дипломат сообщала, что президент США в ответ на обращение РФ принял решение освободить двух россиян из экипажа танкера "Маринера".
"Прошло уже немало времени с момента получения российской стороной подтверждения о принятом в ответ на российское же обращение президентом Соединенных Штатов Америки Трампом решении об освобождении двух граждан России из числа членов экипажа нефтяного танкера "Маринера", который был задержан Вооруженными силами США в ходе операции в международных водах в Северной Атлантике. Мы выражаем недоумение и разочарование в связи с затянувшейся паузой в урегулировании данного важного для нас и безотлагательного вопроса и рассчитываем на то, что это произойдет в самое ближайшее время и наши граждане смогут вскоре вернуться на родину", - отметила дипломат.