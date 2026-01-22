О чем говорят в Госдуме сегодня: нападения на школы и штрафы за VPN

Детей необходимо ограничить от соцсетей для предотвращения нападений на школы, а в аэропортах разобраться с завышенными ценами на детское питание. О чем еще говорили в Госдуме сегодня — в материале «Рамблера».

Способ искоренить нападения на школы

Раскаяние школьников, задержанных за нападение на образовательные учреждения, должно быть публичным. Как сообщает News.ru, об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов после нападения подростка на лицей в Нижнекамске.

Он напомнил, что по закону в России нельзя показывать лица несовершеннолетних, совершивших преступления. По мнению парламентария, этот закон необходимо пересмотреть.

«Нужно делать это не в героическом ореоле, который рисуют ему сторонники, а демонстрировать нападавшего после поимки. Как правило, это всегда одно и то же. Преступник в слюнях и соплях говорит: "Ой, простите, извините, я больше не буду". Это будет классическим приемом контрпропаганды лжегероическому образу», — высказался Милонов.

Депутат добавил, что «палкой бить, ремнем пороть — это не педагогично». Необходимо, чтобы нападавшие своим примером показывали, что вслед за поступком идет наказание.

Милонов также призвал предоставить родителям возможность ограничивать доступ детей к соцсетям. По его мнению, именно в них кроется причина «вспышки нападений подростков в школах».

«Некоторые паблики создают некий ореол брутальности и мужественности для неокрепших подростков, что они все непонятые и непринятые. У школьников создается ложное впечатление, что герои — это те, кто атакует людей», — заявил парламентарий.

Он добавил, что подростки могут легко обойти методы родительского контроля. По этой причине в России требуется ввести закон, требующий регистрации учетных записей и аккаунтов в соцсетях несовершеннолетних через аккаунт взрослого.

Штрафы за использование VPN

Введение штрафов за использование VPN-сервисов для обычных пользователей не планируется и даже не обсуждается. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«В России ответственность за VPN грозит лишь тем, кто использует его для совершения преступлений: это считается отягчающим обстоятельством. Также запрещено рекламировать способы обхода блокировок и призывать к их использованию», — сказал он.

IIHF повела себя неспортивно

Вердикт совета Международной федерации хоккея (IIHF) оставить в силе санкции в отношении российских и белорусских сборных является незаконным и неспортивным. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Он отметил, что все надеялись на рекомендации МОК в отношении допуска молодых спортсменов. По мнению Свищева, IIHF сильно зависима от крупных инвесторов и спонсоров из Европы и США.

Обращение к ФАС

Депутат Каплан Панеш призвал ФАС разобраться с завышенными ценами на детское питание в аэропортах. Как сообщает «Газета.ru», он уверен, что ситуация требует немедленного вмешательства, поскольку точки продажи еды и воды в воздушных гаванях, особенно детской — такая же часть социальной инфраструктуры, как и туалеты.

«Родители с маленькими детьми часто оказываются в вынужденной ситуации, когда им срочно необходимо купить питание или воду и они вынуждены приобретать их по любой цене. Нельзя допускать, чтобы такая необходимость превращалась в инструмент для получения сверхприбыли за счет семей», — заявил Панеш.

Он отметил, что проблема упирается в отговорки администраций о том, что они лишь сдают площади в аренду и не могут вмешиваться в цены, однако потребитель в «чистой» зоне аэропорта поставлен в условия «иначе никак».