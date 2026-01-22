В России высказались об ожиданиях от новой встречи Путина с представителями США
Политолог Евгений Минченко в разговоре с Рамблером поделился ожиданиями от новой встречи президента РФ Владимира Путина со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Уиткофф и Кушнер прибудут в Москву в четверг, 22 января, после 7-8 часов вечера.
Мы видим, что в вопросе урегулирования наблюдается определенный прогресс, связанный с предложением американской стороны к Украине по созданию в стране зоны беспошлинной торговли. Кроме того, судя по утечкам, сейчас обсуждается вывод украинских войск из Донбасса. И если такую схему удастся согласовать, то это будет большим прогрессом. Однако на данный момент по-прежнему остаются несогласованными пункты, связанные с уровнем милитаризации Украины, с ее членством в НАТО, а также с ее политикой по отношению к русскому языку и православной церкви. Полагаю, все эти вопросы будут обсуждаться на встрече в Москве.Евгений Минченко Политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»
Вместе с тем эксперт высказался о важности выполнения Киевом договоренностей по урегулированию конфликта.
«С этим всегда были проблемы. Тут можно вспомнить крайне неудачный опыт, связанный с соблюдением украинской стороной Минских соглашений. Думаю, в связи с этим Москва будет настаивать на четких гарантиях и на понятных механизмах наказания нарушителей достигнутых договоренностей», - сказал он.
Единственной темой для обсуждения лидерами Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Давосе станет вывод украинских войск из Донбасса. Об этом ранее сообщило издание «Страна.ua». Кроме того, Стивен Уиткофф отмечал, что на Украине может быть создана зона беспошлинной торговли.