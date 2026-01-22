В России высказались об ожиданиях от новой встречи Путина с представителями США

Мы видим, что в вопросе урегулирования наблюдается определенный прогресс, связанный с предложением американской стороны к Украине по созданию в стране зоны беспошлинной торговли. Кроме того, судя по утечкам, сейчас обсуждается вывод украинских войск из Донбасса. И если такую схему удастся согласовать, то это будет большим прогрессом. Однако на данный момент по-прежнему остаются несогласованными пункты, связанные с уровнем милитаризации Украины, с ее членством в НАТО, а также с ее политикой по отношению к русскому языку и православной церкви. Полагаю, все эти вопросы будут обсуждаться на встрече в Москве.

Евгений Минченко Политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»