Миллиард на «Совет мира»: эксперты оценили «изящное решение» Путина

Президент России Владимир Путин нашел «очень изящное решение» в ответ на приглашение американского лидера Дональда Трампа вступить в «Совет мира». Как сообщает «Царьград», эксперты оценили саму идею «Совета», предложение главы РФ и назвали возможные подводные камни.

Трамп запустил «Совет мира» 16 января. Его презентовали как узкий инструмент под координацию помощи сектору Газа в обход неповоротливой ООН, но в итоге проект стал превращаться в более широкий проект, для стабилизации и восстановления в любых конфликтных зонах. Американский президент разослал приглашение многим лидерам, в том числе и Путину. Некоторые страны уже согласились, в частности Израиль, а Евросоюз в основном ведет себя осторожно.

Как отметил философ Александр Дугин, российский лидер нашел «очень изящное решение». На совещании с Совбезом Путин поблагодарил Трампа за приглашение и обозначил, что Россия готова внести 1 млрд долларов, но сделает это из замороженных в США российских активов.

«Кстати, оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий после заключения мирного договора между Россией и Украиной», — заявил Путин.

Также российский лидер отметил, что Москва может принять решение об участии в инициативе Трампа после консультаций с партнерами. Как отметил доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР полковник Андрей Пинчук, если Пекин примет предложение совместно с Москвой, а в организации удастся выработать механизм равноправного участия, то у «Совета мира» есть будущее.

«Поэтому тема консультаций — выработка единой позиции прежде всего с Китаем, а затем, конечно, с Индией. Перечень ключевых партнеров, о котором так обобщенно говорил Путин, на самом деле не так велик», — заявил он.

Пинчук добавил, что это особенно важно накануне переговоров с американцами по замороженным активам. Путин мог бы зеркально ответить на риторику США и заявить о нерушимости границ или иных принципиальных позициях. Однако российский лидер не стал этого делать, а это уже «серьезный компромисс», который требует ответных шагов от американцев.

Кроме того, предложение Путина по замороженным деньгам имеют четкую логику. Это позволяет сорвать планы Запада по простой конфискации — российский лидер предложил конкретный и даже «правильный» с гуманитарной точки зрения Запада вариант. Дополнительно это ставит Трампа и всю американскую администрацию перед целым рядом крайне неудобных вопросов. Например, а есть ли вообще эти деньги и не были ли они переданы Украине еще при администрации экс-президента Джо Байдена.

При всем этом политолог, историк Владимир Ружанский считает, что обсуждение вопроса нужно начинать не с замороженных наших активов, а с вопроса о самом «Совете мира». Он отмечает, что Россия является мировой державой, а сама инициатива сводит на нет существование Совбеза ООН и ее Генассамблеи. Кроме того, каким будет место Москвы в этом совете: это важно, чтобы не получилось то, что «уже было с G7 и европейскими организациями».