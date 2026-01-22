Путин назвал условие урегулирования на Ближнем Востоке

Владимир Путин назвал ключевое условие урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

По его словам, к устойчивому миру может привести только создание и полноценное функционирование палестинского государства, передаёт «Комсомольская правда».

Ранее Дональд Трамп объявил о создании так называемого «Совета мира» для урегулирования ситуации в регионе, в том числе вокруг сектора Газа. Россия получила приглашение к участию в этой структуре.

В Кремле сообщили, что вопрос возможного членства пока изучается, окончательное решение не принято.